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18:33   9 Марта 2021
Общество

Власти Греции назвали дату открытия границ для российских туристов

Власти Греции назвали дату открытия границ для российских туристов

Российские путешественники смогут посетить Грецию с 14 мая. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.

Курорты станут доступны не только жителям РФ, но и посетителям из Белоруссии, Украины и Европы. "Пилотное" открытие Греции для стран ЕС возможно в начале апреля. Также государство смогут посетить граждане стран, в которых активно проходит массовая вакцинация от коронавируса.

Путешественники должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19 или антитела к инфекции. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в России в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Сейчас рейсы постепенно возобновляются.

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#греция #открытие #границы

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