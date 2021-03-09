Власти Греции назвали дату открытия границ для российских туристов

Российские путешественники смогут посетить Грецию с 14 мая. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.

Российские путешественники смогут посетить Грецию с 14 мая. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.

Курорты станут доступны не только жителям РФ, но и посетителям из Белоруссии, Украины и Европы. "Пилотное" открытие Греции для стран ЕС возможно в начале апреля. Также государство смогут посетить граждане стран, в которых активно проходит массовая вакцинация от коронавируса.

Путешественники должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19 или антитела к инфекции. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в России в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Сейчас рейсы постепенно возобновляются.