Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:26   9 Марта 2021
Политика

В Госдуме России изучат вопрос о назначении нового представителя в Белоруссии

В Госдуме России изучат вопрос о назначении нового представителя в Белоруссии

Комитет Госдумы РФ по вопросам СНГ рассмотрит вопрос о назначении нового российского представителя в Белоруссии 10 марта.

Об этом сообщил заместитель главы комитета в интервью журналистам РИА Новости.

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее проинформировал о планах западных игроков по раскачиванию обстановки на территории республики. Иностранные представители намерены вести кампанию по отрыву Белоруссии от российского государства, считает дипломат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #белоруссия #посол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров