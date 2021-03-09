В Госдуме России изучат вопрос о назначении нового представителя в Белоруссии

Комитет Госдумы РФ по вопросам СНГ рассмотрит вопрос о назначении нового российского представителя в Белоруссии 10 марта.

Комитет Госдумы РФ по вопросам СНГ рассмотрит вопрос о назначении нового российского представителя в Белоруссии 10 марта.

Об этом сообщил заместитель главы комитета в интервью журналистам РИА Новости.

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее проинформировал о планах западных игроков по раскачиванию обстановки на территории республики. Иностранные представители намерены вести кампанию по отрыву Белоруссии от российского государства, считает дипломат.