Телеведущий Норкин рассказал интересный факт о шутках в шоу "Место встречи"

Телеведущий Андрей Норкин рассказал интересный факт о традиционных анекдотах, которые звучат на шоу "Место встречи", в рамках празднования юбилея программы.

Телеведущий Андрей Норкин рассказал интересный факт о традиционных анекдотах, которые звучат на шоу "Место встречи", в рамках празднования юбилея программы.

На канале НТВ прошел очередной выпуск шоу с Норкиным и его соведущим Иваном Трушкиным. Накануне телепрограмма отметила пять лет в эфире. На фоне знаменательного события для зрителей была устроена викторина — авторы задавали различные вопросы о передаче, в том числе о количестве выпусков и гостях.

После подведения результатов и раздачи призов Норкин обратил внимание, что в вопросах не прозвучала единственная тема. По его словам, викторина не коснулась только темы анекдотов, которые стали традиционным элементом "Места встречи". Ведущий отметил, что это было сделано осознанно, поскольку шутки были не в каждом выпуске и посчитать их невозможно. Однако Норкин рассказал интересный факт о его анекдотах, передает "Инфореактор".

"Единственное, что можно сказать, большая часть анекдотов — еврейские. Возможно потому что после 20 лет на скрипке каждый человек становится евреем", — пошутил телеведущий.

Телеканал "360" ранее сообщал, что журналист Владимир Познер прокомментировал победу певицы Manizha в отборе конкурса на "Евровидение-2021".