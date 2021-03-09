Пожилая женщина подожгла двери одесского пенсионного фонда из-за мизерной пенсии

Жительница Одессы облила горючим веществом двери пенсионного фонда и подожгла. Свой поступок она оправдала маленькой пенсией.

Жительница Одессы облила горючим веществом двери пенсионного фонда и подожгла. Свой поступок она оправдала маленькой пенсией.

Пожилая женщина подожгла двери областного управления пенсионного фонда, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром. Злоумышленнице удалось устроить возгорание при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которым поджигательница рассказала о том, что мотивом ее поступка стал низкий размер пенсии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины бутылку с горючим веществом, но при этом не сообщили, будут ли привлекать пенсионерку к ответственности.