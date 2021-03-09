Переехавший в Норильск литовец объяснил, почему он решил остаться в России
Суровая российская Арктика порой так сильно очаровывает иностранцев, что они перебираются туда насовсем, разрывая связи со своей европейской родиной.
Об этом пишет издание Baltnews, приводя в доказательство историю литовца Григараса Сипавичюса, который еще при Советском Союзе приехал в Норильск за «длинным рублем», а в итоге остался там насовсем, заведя в России семью и порвав свой литовский паспорт.
Изначально, по словам обрусевшего литовца, его в Норильске привлекала северная романтика – рыбалка, охота, необыкновенная природа, суровый климат и тому подобный экстрим.
«Север затягивает», – рассказал Сипавичюс, говоря об удивительных свойствах русской Арктики.
По его словам, этот суровый край принимает не всех, оставляя только настоящих романтиков. И перед самим Сипавичюсом в какой-то момент встал вопрос – уехать на родину или остаться в России. И он выбрал второе. В результате для литовца, который еще при Советском Союзе родился и вырос в городе Кедайняй, родным городом стал Норильск.
«Север засосал меня потихоньку. Опять же, родились дети, хотелось заработать что-то впрок, чтобы на "материке" было куда уехать, — говорит Сипавичюс. — Помогал родителям в Прибалтике. В Советском Союзе перемещение было свободным, и по тем временам север был севером: по сравнению с материковой Россией заработки тогда были в пять-шесть раз выше, чем в основном по стране, но тут началась перестройка».
После распада СССР, по словам литовца, он всерьез задумался о возвращении на родину, но сперва его остановил все тот же вопрос заработка, а потом оказалось, что из-за редких поездок в Литву дети уже позабыли литовский язык, да и работу в Прибалтике найти не просто. В итоге семья окончательно решила оставаться в России
Тем более, что российские регионы, как открыл для себя Сипавичюс, могут быть невероятно притягательны и своими просторами, и благожелательным отношением людей.
«Нет добрее сибиряков, людей севера из мест экстремального проживания, потому что они относятся к другим с большим благоговением, — рассказал литовец. — Менталитет людей, проживающих в экстремальных условиях, немножечко иной. У них есть понимание, взаимовыручка – все это накладывает свой след. Мы в свое время ехали сюда за романтикой, нам было интересно. И север отбирал таких людей».
Про себя Григарас Сипавичюс говорит, что он уже давно обрусевший литовец, почти позабывший литовские традиции. Тем более, что в какой-то момент ему пришлось делать решительный выбор и он просто порвал литовский паспорт.
Это произошло в 1990-е годы, когда он открывал в Калининграде визу на переезд и литовская сторона начала настаивать на том, чтобы он, как гражданин Литвы, встал на воинский учет и прошел переподготовку. К тому моменту Сипавичюс уже отслужил срочную службу еще в советском Северном флоте и поэтому, по его словам, с литовскими сотрудниками у него возник «небольшой скандал».
Именно в этот момент мужчина, имевший на руках два паспорта, принял окончательное решение, с какой страной он хочет связать свою дальнейшую жизнь.
«В конце концов, пришли к тому, что я порвал литовский паспорт, бросил в окошко и все претензии ко мне пропали», — заявил Сипавичюс, подчеркнув, что этот случай открыл ему явный «перекос литовской стороны».
В заключение своего рассказа Григарас Сипавичюс добавил, что считает «полнейшей глупостью» политику, которую по отношению к России проводят современные литовские власти. Ведь Европа не пускает продукцию из Прибалтики на свои рынки, а с Россией они не хотят сотрудничать из-за своих амбиций и глупости.