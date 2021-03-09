Переехавший в Норильск литовец объяснил, почему он решил остаться в России

Суровая российская Арктика порой так сильно очаровывает иностранцев, что они перебираются туда насовсем, разрывая связи со своей европейской родиной.

Суровая российская Арктика порой так сильно очаровывает иностранцев, что они перебираются туда насовсем, разрывая связи со своей европейской родиной.

Об этом пишет издание Baltnews, приводя в доказательство историю литовца Григараса Сипавичюса, который еще при Советском Союзе приехал в Норильск за «длинным рублем», а в итоге остался там насовсем, заведя в России семью и порвав свой литовский паспорт.

Изначально, по словам обрусевшего литовца, его в Норильске привлекала северная романтика – рыбалка, охота, необыкновенная природа, суровый климат и тому подобный экстрим.

«Север затягивает», – рассказал Сипавичюс, говоря об удивительных свойствах русской Арктики.

По его словам, этот суровый край принимает не всех, оставляя только настоящих романтиков. И перед самим Сипавичюсом в какой-то момент встал вопрос – уехать на родину или остаться в России. И он выбрал второе. В результате для литовца, который еще при Советском Союзе родился и вырос в городе Кедайняй, родным городом стал Норильск.

«Север засосал меня потихоньку. Опять же, родились дети, хотелось заработать что-то впрок, чтобы на "материке" было куда уехать, — говорит Сипавичюс. — Помогал родителям в Прибалтике. В Советском Союзе перемещение было свободным, и по тем временам север был севером: по сравнению с материковой Россией заработки тогда были в пять-шесть раз выше, чем в основном по стране, но тут началась перестройка».

После распада СССР, по словам литовца, он всерьез задумался о возвращении на родину, но сперва его остановил все тот же вопрос заработка, а потом оказалось, что из-за редких поездок в Литву дети уже позабыли литовский язык, да и работу в Прибалтике найти не просто. В итоге семья окончательно решила оставаться в России

Тем более, что российские регионы, как открыл для себя Сипавичюс, могут быть невероятно притягательны и своими просторами, и благожелательным отношением людей.

«Нет добрее сибиряков, людей севера из мест экстремального проживания, потому что они относятся к другим с большим благоговением, — рассказал литовец. — Менталитет людей, проживающих в экстремальных условиях, немножечко иной. У них есть понимание, взаимовыручка – все это накладывает свой след. Мы в свое время ехали сюда за романтикой, нам было интересно. И север отбирал таких людей».

Про себя Григарас Сипавичюс говорит, что он уже давно обрусевший литовец, почти позабывший литовские традиции. Тем более, что в какой-то момент ему пришлось делать решительный выбор и он просто порвал литовский паспорт.

Это произошло в 1990-е годы, когда он открывал в Калининграде визу на переезд и литовская сторона начала настаивать на том, чтобы он, как гражданин Литвы, встал на воинский учет и прошел переподготовку. К тому моменту Сипавичюс уже отслужил срочную службу еще в советском Северном флоте и поэтому, по его словам, с литовскими сотрудниками у него возник «небольшой скандал».

Именно в этот момент мужчина, имевший на руках два паспорта, принял окончательное решение, с какой страной он хочет связать свою дальнейшую жизнь.

«В конце концов, пришли к тому, что я порвал литовский паспорт, бросил в окошко и все претензии ко мне пропали», — заявил Сипавичюс, подчеркнув, что этот случай открыл ему явный «перекос литовской стороны».

В заключение своего рассказа Григарас Сипавичюс добавил, что считает «полнейшей глупостью» политику, которую по отношению к России проводят современные литовские власти. Ведь Европа не пускает продукцию из Прибалтики на свои рынки, а с Россией они не хотят сотрудничать из-за своих амбиций и глупости.