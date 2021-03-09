Появились фото с Резником из квартиры в Петербурге, где могла находиться нарколаборатория

Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд по выявлению нарколабораторий. Во время мероприятия в квартире, где она могла располагаться, находился депутат ЗакСа Максим Резник.

Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд по выявлению нарколабораторий. Во время мероприятия в квартире, где она могла располагаться, находился депутат ЗакСа Максим Резник.

Сотрудники МВД пришли в художественную мастерскую, в которой могли производить, фасовать, а также продавать запрещенные вещества. По предварительным данным, квартира может принадлежать родственникам жены Резника. Оперативники отпустили парламентария из-за того, что у него есть депутатская неприкосновенность, сообщает Федеральное агентство новостей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении остальных участников события.

Депутат уже был в центре наркоскандала, когда в мае 2019 года его застали за употреблением наркотиков на балконе. После произошедшего парламентарий сбежал в Чехию, но вскоре вернулся в город, отказавшись общаться с журналистами.