Ланч с приятелем обернулся кровавой резней в Тотенхэме

Драка на севере Лондона закончилась гибелью англичанина. Два жителя Тоттенхэма повздорили и решили выяснить отношения с помощью холодного оружия.

Драка на севере Лондона закончилась гибелью англичанина. Два жителя Тоттенхэма повздорили и решили выяснить отношения с помощью холодного оружия.

Трагедия случилась в разгар рабочего дня. Трое мужчин решили вместе сходить на ланч, но в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Один британец скончался от ножевых ранений, другой с двумя ударами ножом был госпитализирован, сообщает Daily Star.

По информации экстренных служб, пострадавший находился в критическом состоянии, но теперь его здоровью ничего не угрожает. Лондонская служба скорой помощи (LAS) подтвердила, что их вызвали по сообщению о поножовщине на станции Уайт-Харт-Лейн в Тоттенхэме. Для организации квалифицированного и быстрого медицинского обслуживания был использован даже вертолет санитарной авиации. К сожалению, усилия врачей оказались напрасными, один из дебоширов скончался на месте.

Правоохранители подтвердили, что, когда они прибыли по вызову, там находились трое мужчин, двое из которых оказались с ножевыми ранениями. Первому, который вскоре умер от полученных телесных повреждений, было 19 лет, а тому, кого удалось спасти — 18.

Место преступления сейчас обследуют детективы из убойного отдела местного бюро расследований. Стражи порядка заверили, что родственники погибшего уже проинформированы о случившемся, с ними работают квалифицированные сотрудники. Тело молодого человека было отправлено в ближайший морг. Судебным медикам предстоит провести вскрытие трупа для установления всех обстоятельств происшествия. Расследование дела продолжается.