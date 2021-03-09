Россия и Китай построят совместную лунную базу

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) достигли соглашения о создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) достигли соглашения о создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Об этом сообщается в пресс-релизах корпорации "Роскосмос" и CNSA.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", — сказано в сообщении российской государственной корпорации.

Меморандум о взаимопонимании между Россией и Китаем в деле создания МНЛС подписали руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь. Отмечается, что программа МНЛС предусматривает создание базы на поверхности Луны и запуск спутников на лунную орбиту.