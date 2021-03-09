Чиновники в Уфе попали под статью за оплату недостроенного детсада

Правоохранительные органы Уфы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Дело касается реализации государственного контракта.

Правоохранительные органы Уфы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Дело касается реализации государственного контракта.

По данным прокуратуры, подрядчик был обязан построить здание дошкольного образовательного учреждения в рамках национального проекта "Демография". Конкурс не проводился, контракт на 227 миллионов рублей достался государственной организации. Однако подрядчик нанял исполнителя для непосредственного строительства.

Уполномоченные сотрудники регионального госкомитета по строительству подписали необходимые документы, на основании которых заказчик перечислил исполнителю деньги. По прошествии почти двух лет здание детсада так и не эксплуатируется, хотя акт о приемке говорит о возможности его использовать.