Премьер Таиланда распылил в журналистов аэрозоль после неудобного вопроса

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча на пресс-конференции 9 марта распылил на журналистов аэрозоль-антисептик в ответ на вопрос корреспондента о возможных перестановках в правительстве.

Thailand’s Prime Minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avoid answering questions about a cabinet shuffle that saw three ministers stripped from their posts last month. Read more: https://t.co/Rutx9ZPtqj pic.twitter.com/reeN2zXzEu