Премьер Таиланда распылил в журналистов аэрозоль после неудобного вопроса

Премьер-министр Таиланда решил не отвечать на острый вопрос корреспондента. Ему не в первой.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча на пресс-конференции 9 марта распылил на журналистов аэрозоль-антисептик в ответ на вопрос корреспондента о возможных перестановках в правительстве.

Thailand’s Prime Minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avoid answering questions about a cabinet shuffle that saw three ministers stripped from their posts last month. Read more: https://t.co/Rutx9ZPtqj pic.twitter.com/reeN2zXzEu — CTV News (@CTVNews) March 9, 2021

С середины лета в Бангкоке проходили митинги с требованием отправить премьер-министра в отставку. Осенью Чан-оча заверил, что уходить не собирается, и 16 октября ввел в городе чрезвычайное положение на месяц — заявлялось, что решение принято из-за насилия, сопровождавшего протесты.

Генерал Чан-оча пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. Около 7 лет назад, когда военные уже захватили контроль над правительством Таиланда, главнокомандующий отвечал на вопросы журналистов без особого энтузиазма.

На видео видно, как Чан-оча рассерженно уходит со сцены после расспросов корреспондента о том, сколько времени потребуется на организацию всеобщих выборов.

«У меня нет временных рамок. Это зависит от ситуации. Мы сделаем это как можно скорее. Этого достаточно», — заявил Чан-оча и покинул сцену.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот: солдаты задержали президента и фактического премьер-министра страны. Подробнее о причинах и последствиях решения мьянманских военных читайте в нашей статье.