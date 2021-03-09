Суд Анкары оправдал пять обвиняемых по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкий суд объявил приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Информацию об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Турецкий суд объявил приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Информацию об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации СМИ, суд принял решение оправдать пять и 28 обвиняемых. Шесть человек были приговорены к тюрьме. Еще пять фигурантов дела суд Анкары приговорил к пожизненному заключению. Судья продолжает оглашать приговор.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре в 2016 году в ходе фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Руководство Турции сообщало, что нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его удалось ликвидировать силами безопасности. Обвинения предъявили 28 подозреваемым.