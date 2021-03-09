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17:04   9 Марта 2021
Происшествия

Суд Анкары оправдал пять обвиняемых по делу об убийстве российского посла Карлова

Суд Анкары оправдал пять обвиняемых по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкий суд объявил приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Информацию об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации СМИ, суд принял решение оправдать пять и 28 обвиняемых. Шесть человек были приговорены к тюрьме. Еще пять фигурантов дела суд Анкары приговорил к пожизненному заключению. Судья продолжает оглашать приговор.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре в 2016 году в ходе фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Руководство Турции сообщало, что нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его удалось ликвидировать силами безопасности. Обвинения предъявили 28 подозреваемым.

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