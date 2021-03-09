Погребинский рассказал Соловьеву о трагедии Зеленского в отношениях с Байденом

По мнению политолога, президент Украины проигрывает конкурс на «любимую жену Байдена».

Основатель Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «не совсем в порядке». Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву на высказывание о том, что глава государства в последнее время идет против своего народа.

Профессиональные психологи должны заняться состоянием украинского лидера, убежден Погребинский. Зеленский каждый миг ощущает давление своих политических оппонентов, из-за чего его психическое здоровье вполне могло нарушиться. При этом он не может наладить контакт с президентом США Джозефом Байденом, который до сих пор ему «не перезвонил». А ведь поддержка со стороны Америки нужна Украине как никогда.

В то же время главу НАБУ назначили кураторы из-за океана, они же в данный момент контролируют украинские суды. Основная аудитория Владимира Зеленского и вовсе состоит из радикальных националистов, которые не в восторге от политики своего президента, сообщает информационный портал «Российский диалог».

«Политика Сегодня» уже писала о том, почему Зеленский не вводит экономические санкции против украинских олигархов.