Ведущий-трансгендер впервые вышел в эфир в мусульманском Бангладеш

Ташнува Анан Шишир заявил, что пережил издевательства и даже несколько попыток самоубийств, чтобы стать первопроходцем ЛГБТ-сообщества в этой мусульманской стране.

На бангладешском телевидении впервые выступил трансгендер (биологический мужчина — прим.ред.) Ташнува Анана Шишира, который в понедельник представил трехминутный выпуск новостей на частном телеканале Boishakhi TV. После окончания эфира ведущий заплакал от счастья под аплодисменты коллег, сообщает The Guardian.

Джульфикар Али Маник, пресс-секретарь Boishakhi TV, заявил, что полон решимости дать Шиширу шанс проявить себя, несмотря на риск негативной реакции со стороны зрителей в консервативной стране. По словам его, дебют трансгендера стал «историческим шагом».

Шишир сказал, что ходил на прослушивание на другие каналы, но только Boishakhi TV был «достаточно смелым», чтобы принять его.

«Я не хочу, чтобы кто-то из трансгендеров пострадал. Я не хочу, чтобы они жили жалкой жизнью. Я надеюсь, что они найдут работу в соответствии со своими навыками», — сказал он.

Издание пишет, что в Бангладеш проживает около 1,5 миллиона трансгендеров, которые постоянно сталкиваются с дискриминацией и насилием, а также часто вынуждены жить попрошайничеством, секс-торговлей или заниматься преступной деятельностью. Типичным был опыт и Ташнува Анана Шишира, который заявил, что подвергался сексуальному насилию и издевательствам в течение многих лет.

«Издевательства были настолько невыносимыми, что я четыре раза пытался покончить жизнь самоубийством. Отец на долгие годы перестал со мной разговаривать», — заявил 29-летний Шишир.

Трансгендер рассказал, что сбежал из своего дома, чтобы жить в Дакке, столице страны, а затем и в центральном городе административного округа Нараянгандж. Там он прошел гормональную терапию, устроился на работу в благотворительную организацию. Затем работал в театрах, продолжая учиться. В январе он стал первым трансгендером, получившим степень магистра здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Джеймса П. Гранта в Дакке.

Права ЛГБТ-сообщества в мусульманской стране.

В Бангладеш до сих пор действует закон колониальной эпохи, карающий тюремным заключением за гомосексуальные связи, хотя исполняют его довольно редко. Недавно страна взяла курс на либерализацию — с 2013 года правительство премьер-министра Шейха Хасины даже разрешило идентифицировать трансгендеров как людей отдельной половой принадлежности в документах, а с 2018 года разрешило участвовать в выборах.

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