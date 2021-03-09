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16:54   9 Марта 2021
Политика

Депутат Максим Резник спрятался от полиции в Мариинском дворце

Депутат Максим Резник спрятался от полиции в Мариинском дворце

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник сейчас находится в здании Мариинского дворца, однако не у себя в приемной.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов во время рейда нашли пункт торговли наркотическими веществами. Хозяин квартиры был продавцом, а покупателем был Резник. После этого политик сбежал в Мариинский дворец.

Согласно информации источника, Резник явился в ЗакС и был очень взволнован. Парламентарий игнорировал звонки от представителей СМИ, однако отвечал на вызовы оппозиционных журналистов.

Стоит отметить, что 9 марта в ЗакСе Санкт-Петербурга не проходят совещания комиссий или пленарные заседания.

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#петербург #закс #резник

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