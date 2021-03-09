Глава МИД Чехии допустил введение COVID-паспортов для граждан ЕС в мае

Европейские страны надеются на возобновление туристического сезона.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что в мае 2021 года жителям Евросоюза начнут выдавать COVID-паспорта, которые позволят вакцинированным свободно передвигаться в границах ЕС. По аналогии с уже действующим израильским документом, он получит название «зеленый электронный пропуск». В документе будут содержаться сведения о датах прививок, типах вакцин, а также результаты тестов на коронавирус.

«Паспорт COVID должен работать в цифровом виде, и мы могли бы вносить в них информацию о тестировании в дополнение к сведениям о вакцинации. Конечно, при условии безопасного обмена данными. Это создаст инструмент, который облегчит поездки по ЕС», – отметил Петржичек.

Пока Еврокомиссия еще получает предложения от стран ЕС по внедрению «пропусков». Готовый проект представят 17 марта. По мнению главы МИД Чехии, успеть решить вопрос с появлением COVID-паспортов нужно до летнего сезона отпусков.

«В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий. Было бы идеально, если бы это была общая процедура для всего ЕС, поэтому у нас были бы одинаковые правила для всех», – подчеркнул Томаш Петржичек.

Между тем, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Европе пока нельзя назвать стабильной. Так, в Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин. Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов и баров из-за роста числа заболевших, учеников старших и средних классов переводят на удаленку. Нидерланды оставили в силе комендантский час до 31 марта, но при этом ввели некоторые послабления. Например, разрешены уроки плавания для детей.