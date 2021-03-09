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16:45   9 Марта 2021
Политика

Российские СМИ исключили слухи о подготовке саммита в "нормандском формате"

Российские СМИ исключили слухи о подготовке саммита в "нормандском формате"

Саммит в "нормандском формате" не готовится, потому что нет повода для созыва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Согласно полученной информации, намерения президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с лидерами "нормандской четверки" по отдельности — его личное дело. Однако поводов для созыва саммита нет, сообщил источник. Киев не выполняет договоренности предыдущей встречи.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти намерены добиться блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на видеохостинге YouTube.

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#россия #украина #зеленский

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