"Война" между королевской семьей Великобритании и принцем Гарри с супругой Меган Маркл вышла на межатлантический уровень, считает политолог и американист Малек Дудаков.

"Война" между королевской семьей Великобритании и принцем Гарри с супругой Меган Маркл вышла на межатлантический уровень, считает политолог и американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Меган Маркл и принц Гарри сейчас живут новой жизнью на территории Соединенных Штатов. Теперь супруги должны работать публично на другую аудиторию. Поэтому между королевской семьей Великобритании и ими идет война в области пиара.

"Сложно сказать, кто победит, но она будет продолжаться", — сообщил политолог.

Плюс ко всему, когда пара покидала Британию, то все подданные хорошо были к ним настроены. Однако сейчас мнение изменилось на негативное, поскольку принц Гарри и супруга "посмели так атаковать священный институт монархии". Меган Маркл также усугубила положение заявлением об авторитарности королевской семьи, и что она жила в Великобритании как в тюрьме.

Но самой громкой претензией Меган Маркл стало обвинение в расизме. Она сообщила, что ее первенца якобы могли оставить без титула принца из-за смешанных кровей, передает телеканал "360".

"Очевидно, что у них ребенок не будет африканцем по цвету кожи, он будет вполне себе белым, может быть, немного смугловатым, как будто какой-то южный европеец. То есть там даже нет почвы для расизма", — сказал американист Малек Дудаков.

Принц Гарри и Меган Маркл ранее сообщили пол своего будущего второго ребенка. У четы родится девочка.