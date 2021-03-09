Удостоверение депутата спасло Резника от задержания в ходе наркорейда

Полицейские обнаружили в наркомастерской депутата ЗакСа Максима Резника. Он там был вместе с родственниками его жены. Силовики отпустили парламентария.

Полицейские обнаружили в наркомастерской депутата ЗакСа Максима Резника. Он там был вместе с родственниками его жены. Силовики отпустили парламентария.

Ранее в Адмиралтейском районе Петербурга прошел обыск. Правоохранители обнаружили в одной из квартир лабораторию, где, по предварительным данным, производились наркотические вещества.

Среди лиц, которые находились в помещении во время обыска, оказался Максим Резник, сообщает портал "Невские новости". Там же были родственники жены депутата. Именно они, по предварительной версии, занимались наркобизнесом. Резника отпустили в связи с тем, что он предоставил удостоверение депутата, которое не дает возможность силовикам его задержать.

Депутат уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за наркотиков. Ранее были обнародованы фотоснимки, на которых парламентарий, предположительно, употребляет запрещенные вещества. Этот факт вызвал возмущение в политических кругах. Коллеги Резника призвали его доказать непричастность к данному факту, однако тот отказался и скрылся в Праге.