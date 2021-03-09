Хазин: динамика нефтяных цен говорит об начавшихся глобальных изменениях

Цены на нефть продолжают расти на фоне глобального экономического спада. Это свидетельствует о том, что «что-то очень сильно меняется».

Цены на нефть продолжают расти на фоне глобального экономического спада. Это свидетельствует о том, что «что-то очень сильно меняется».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал экономист Михаил Хазин, по словам которого начавшееся в 2020 году из-за пандемии коронавируса снижение мировой экономики продолжается, и в динамике глобального ВВП не наблюдается тенденции к остановке этого снижения. Однако, на этом фоне углеводороды не просто растут в цене, стоимость нефти – 70 долларов за баррель – представляет собой максимум с января 2020 года. Эту странную ситуацию, по словам экономиста, не объясняют даже аргументы о финансовой природе нефтяного рынка.

«Мировая экономика начала падать, и она совершенно не собирается восстанавливаться. В мире экономический спад, все портится – а цены на нефть растут, — удивляется Хазин. — Кто-то скажет: разумеется, ведь в экономику вваливают деньги. Но вся проблема в том, что их вваливают в финансовый, а не реальный сектор. Вы скажете: цены на нефть определяются на финансовом рынке фьючерсов. Это верно. Но нефть – это же еще и реальный ресурс».

Динамика цен на нефть, по словам эксперта, указывает на начавшиеся глобальные изменения и экономическую перестройку мирового масштаба. Вдобавок к этому, отмечает Хазин, происходит еще одна странность – в США начиная с февраля 2021 года бензин подорожал на 30 центов за литр, а где-то цены на топливо увеличились вдвое.

«Это сумасшедшие деньги для США, и это означает, что что-то меняется очень сильно. Ни один политик в здравом уме и твердой памяти не пойдет на такое. Если ничего не произойдет, Демократическая партия в 2022 году с треском проиграет выборы, потому что американцы не прощают повышения цен на бензин», — подчеркнул экономист.

По мнению аналитиков рынка, рост на рост цен влияние могли оказать такие факторы как проведение во многих странах мира вакцинации от коронавируса, стимулирование западными странами собственных экономик и вливанием в них дополнительных средств, а также с сообщениями о продолжающихся ограничениях на нефтедобычу в рамках сделки «ОПЕК+» и о том, что на самый крупный порт Саудовской Аравии была совершена атака. В то же время, по мнению ряда аналитиков, вскоре цены на нефть могут скорректироваться, в основном из-за того, что в отдельных государствах кампания по вакцинированию населения от COVID-19 провалилась.