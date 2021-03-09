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19:13   9 Марта 2021
Россия

Хазин: динамика нефтяных цен говорит об начавшихся глобальных изменениях

Хазин: динамика нефтяных цен говорит об начавшихся глобальных изменениях

Цены на нефть продолжают расти на фоне глобального экономического спада. Это свидетельствует о том, что «что-то очень сильно меняется».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал экономист Михаил Хазин, по словам которого начавшееся в 2020 году из-за пандемии коронавируса снижение мировой экономики продолжается, и в динамике глобального ВВП не наблюдается тенденции к остановке этого снижения. Однако, на этом фоне углеводороды не просто растут в цене, стоимость нефти – 70 долларов за баррель – представляет собой максимум с января 2020 года. Эту странную ситуацию, по словам экономиста, не объясняют даже аргументы о финансовой природе нефтяного рынка.

«Мировая экономика начала падать, и она совершенно не собирается восстанавливаться. В мире экономический спад, все портится – а цены на нефть растут, — удивляется Хазин. — Кто-то скажет: разумеется, ведь в экономику вваливают деньги. Но вся проблема в том, что их вваливают в финансовый, а не реальный сектор. Вы скажете: цены на нефть определяются на финансовом рынке фьючерсов. Это верно. Но нефть – это же еще и реальный ресурс».

Хазин: динамика нефтяных цен говорит об начавшихся глобальных изменениях

Динамика цен на нефть, по словам эксперта, указывает на начавшиеся глобальные изменения и экономическую перестройку мирового масштаба. Вдобавок к этому, отмечает Хазин, происходит еще одна странность – в США начиная с февраля 2021 года бензин подорожал на 30 центов за литр, а где-то цены на топливо увеличились вдвое.

«Это сумасшедшие деньги для США, и это означает, что что-то меняется очень сильно. Ни один политик в здравом уме и твердой памяти не пойдет на такое. Если ничего не произойдет, Демократическая партия в 2022 году с треском проиграет выборы, потому что американцы не прощают повышения цен на бензин», — подчеркнул экономист.

Хазин: динамика нефтяных цен говорит об начавшихся глобальных изменениях

По мнению аналитиков рынка, рост на рост цен влияние могли оказать такие факторы как проведение во многих странах мира вакцинации от коронавируса, стимулирование западными странами собственных экономик и вливанием в них дополнительных средств, а также с сообщениями о продолжающихся ограничениях на нефтедобычу в рамках сделки «ОПЕК+» и о том, что на самый крупный порт Саудовской Аравии была совершена атака. В то же время, по мнению ряда аналитиков, вскоре цены на нефть могут скорректироваться, в основном из-за того, что в отдельных государствах кампания по вакцинированию населения от COVID-19 провалилась.

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#нефть #бензин #кризис #вакцинация #хазин

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