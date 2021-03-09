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16:25   9 Марта 2021
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки новосибирца

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки новосибирца

Сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей, взят под стражу. Парень признался, что нанес девушке не менее 35 ножевых ранений в шею.

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки арестован решением новосибирского суда, сообщили в СУСК РФ по региону.

По данным следствия, сожитель девушки в ходе бытового конфликта нанес ей 35 ударов ножом. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Молодой человек после преступления забрал ее ноутбук и мобильный телефон и деньги в сумме 3 тыс. рублей, которые перевел на свою карту.

На допросе 19-летний юноша признался в содеянном. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. На месте преступления были обнаружены наркотические вещества, однако сам обвиняемый утверждает, что не употреблял их перед тем, как совершить преступление.

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#суд #ск #арест

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