Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки новосибирца

Сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей, взят под стражу. Парень признался, что нанес девушке не менее 35 ножевых ранений в шею.

Сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей, взят под стражу. Парень признался, что нанес девушке не менее 35 ножевых ранений в шею.

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки арестован решением новосибирского суда, сообщили в СУСК РФ по региону.

По данным следствия, сожитель девушки в ходе бытового конфликта нанес ей 35 ударов ножом. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Молодой человек после преступления забрал ее ноутбук и мобильный телефон и деньги в сумме 3 тыс. рублей, которые перевел на свою карту.

На допросе 19-летний юноша признался в содеянном. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. На месте преступления были обнаружены наркотические вещества, однако сам обвиняемый утверждает, что не употреблял их перед тем, как совершить преступление.