Кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проводимая "Альянсом врачей" (АВ, иноагент в РФ), могла осуществляться за счет зарубежного финансирования.

Кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проводимая "Альянсом врачей" (АВ, иноагент в РФ), могла осуществляться за счет зарубежного финансирования.

Как стало известно, организация Анастасии Васильевой была внесена в список НКО с иностранным финансированием. Минюст России сумел зафиксировать факты получения средств из-за рубежа на осуществление деятельности организации.

Кампания АВ по дискредитации препарата "Спутник V" велась с лета 2020 года до февраля 2021. Не исключено, что деньги на создание негативного образа лекарства поступали от западных покровителей Васильевой.

"Альянс врачей" даже попытался провести "народный опрос" с целью очернения вакцины отечественного производства. Однако Васильева не смогла добиться желаемого результата, поскольку исследование показало безопасность препарата "Спутник V", пишет "ПолитЭксперт".

Обвинения США в сторону российской вакцины от коронавируса можно считать недобросовестной конкуренцией, заявил сенатор Константин Косачев. Запад ведет войны вакцин против России, сообщает телеканал "360".