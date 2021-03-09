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16:24   9 Марта 2021
Политика

"Альянс врачей" не смог дискредитировать российский препарат "Спутник V"

"Альянс врачей" не смог дискредитировать российский препарат "Спутник V"

Кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проводимая "Альянсом врачей" (АВ, иноагент в РФ), могла осуществляться за счет зарубежного финансирования.

Как стало известно, организация Анастасии Васильевой была внесена в список НКО с иностранным финансированием. Минюст России сумел зафиксировать факты получения средств из-за рубежа на осуществление деятельности организации.

Кампания АВ по дискредитации препарата "Спутник V" велась с лета 2020 года до февраля 2021. Не исключено, что деньги на создание негативного образа лекарства поступали от западных покровителей Васильевой.

"Альянс врачей" даже попытался провести "народный опрос" с целью очернения вакцины отечественного производства. Однако Васильева не смогла добиться желаемого результата, поскольку исследование показало безопасность препарата "Спутник V", пишет "ПолитЭксперт".

Обвинения США в сторону российской вакцины от коронавируса можно считать недобросовестной конкуренцией, заявил сенатор Константин Косачев. Запад ведет войны вакцин против России, сообщает телеканал "360".

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