Служба внешней разведки РФ доложила о планах США по вмешательству в дела Грузии

Представители Соединенных Штатов намерены вмешаться во внутригосударственные дела Грузии. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Представители Соединенных Штатов намерены вмешаться во внутригосударственные дела Грузии. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам руководителя ведомства, Белый дом привык контролировать внутренние процессы грузинского государства еще во времена президента Михаила Саакашвили. Вашингтон диктовал Тбилиси, как должна функционировать власть, сообщил Нарышкин.

Он подчеркнул, что сейчас американцы намерены организовать системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам, а также подорвать позиции политической партии "Грузинская мечта", сказано на сайте СВР.

На офис партии Саакашвили в Грузии ранее совершили нападение, передает телеканал "360".