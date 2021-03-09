Палеонтологи выяснили, когда неандертальцы исчезли из Европы

Международная группа ученых доказала, что неандертальцы исчезли с территории Европы почти на 20 тысяч лет раньше, чем предполагали более ранние исследования.

Международная группа ученых доказала, что неандертальцы исчезли с территории Европы почти на 20 тысяч лет раньше, чем предполагали более ранние исследования.

Палеонтологи предполагали, что представители этого вида покинули территорию Европы около 23 880 лет назад. Проведя более современные радиоуглеродные анализы, ученые установили ошибочность такого утверждения.

Специалисты разработали уникальный способ подготовки образцов, применяя который удалось более тщательно очистить загрязняющие вещества. В анализе использовали кости неандертальца, найденные в пещере в Бельгии. В результате удалось установить, что представители вида исчезли из Европы в период между 44 200 и 40 600 лет назад.

Современные палеонтологи довольно часто обнаруживают ошибки в ранних исследованиях коллег, причиной тому — постоянное усовершенствование технологий. Недавно ученые установили, что вид равнокрылых стрекоз, открытый 150 лет назад, является новым подотрядом ископаемых членистоногих насекомых, пишет телеканал "360".