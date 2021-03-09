В Минпромторге заверили, что дефицита продуктов не будет

Рост цен на товары - в рамках прогнозов.

Неконтролируемого роста цен на продукты в России не будет, как не ожидается и дефицита товаров. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, Минсельхоза дает позитивный прогноз на урожай, поэтому нехватки продуктов быть не должно, соответственно цены останутся в пределах ожидаемой инфляции. При этом Евтухов признал, что стоимость отдельных товаров растет.

«Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся», — добавил чиновник.

Согласно информации Росстата, в феврале 2021 года рост цен на продукты ускорился с 1,01% до 1,22%. По прогнозу правительства, в текущем году инфляция составит 3,7%.