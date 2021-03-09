Полиция Петербурга задержала депутата Резника во время обыска

Правоохранители в ходе обыска в Адмиралтейском районе задержали петербургского депутата Максима Резника. Рейд проводился по подозрению в производстве наркотических веществ.

Правоохранители в ходе обыска в Адмиралтейском районе задержали петербургского депутата Максима Резника. Рейд проводился по подозрению в производстве наркотических веществ.

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник был задержан во время обыска одной из квартир, выяснил ФАН. По предварительным данным, в жилом помещении была расположена нарколаборатория.

Наркорейд был проведен правоохранителями в Адмиралтейском районе города. В ходе операции был задержан хозяин квартиры, а также покупатель запрещенных веществ. По предварительной информации, именно Резник был покупателем. По факту случившегося проводится проверка.

Некоторое время назад СМИ писали о том, что Резник стал участником громкого наркотического скандала. Также ФАН сообщал о подробностях тайной встречи, которую депутаты петербургского ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский вместе с группой так называемых правозащитников провели в Генконсульстве Финляндии.