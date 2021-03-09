Депутат Госдумы объяснил, почему доллар США находится «в зоне риска»

Россия ищет замену американской валюте и уже уделяет больше внимание евро.

Уже несколько лет экспертное сообщество в России обсуждает возможность ухода от доллара США в пользу других валют. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев рассказал, что американский доллар становится все более ненадежным из-за громадного госдолга, которым могут «похвастаться» Соединенные Штаты.

«Госдолг США увеличивается невероятными темпами. Если в 2000-м году это была цифра в 5 триллионов, то только лишь за последние два-три года она поднялась до 28–29 триллионов. И в 2021 году их госдолг уже точно перепрыгнет планку в 30 триллионов долларов. Это огромная цифра, которая должна тяжелым бременем давить на правительство. И она давила бы, если бы была хоть какая-то значимая процентная ставка», — заявил парламентарий.

Из всего государственного долга США почти 75% принадлежит внутренним инвесторам, добавил Гутенев. Именно поэтому доллар находится в зоне риска. Пока Америке удается удерживать политическое и военное доминирование, страны, имеющие вложения в долларах, вынуждены поддерживать паритет.

Россия же желает смены расстановки сил на валютном рынке, объяснил депутат Госдумы. В 2021 году уже нельзя говорить, что «воз и ныне там», заверил Гутенев.

«Я думаю, что "воз" находится уже далеко от той начальной точки, с которой он стартовал. Мы действительно увеличиваем расчеты в других валютах. Большой акцент делается на евро в той части, где мы сотрудничаем со странами Евроатлантического блока. Также значительно увеличилась доля в китайских юанях, причем не только в расчетах, но и в золотовалютных резервах. Доллар продолжает сокращаться, мы наращиваем резервы в юанях и иенах», — подчеркнул спикер.

Американцы полагают, что на валютном рынке им разрешено почти все, подытожил Владимир Гутенев. Чтобы не столкнуться с экономическими проблемами, вызванными необдуманной политикой Соединенных Штатов, Россия сейчас спешит найти надежную замену доллару США.