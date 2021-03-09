Двое жителей Челябинска выпали из окна на четвертом этаже

Сотрудники комитета Челябинской области начали проверку после падения мужчины и женщины из окна квартиры многоэтажного дома в столице региона.

Сотрудники комитета Челябинской области начали проверку после падения мужчины и женщины из окна квартиры многоэтажного дома в столице региона.

По предварительным данным, инцидент произошел у жилого дома, расположенного на улице 3-я Арзамасская. После произошедшего мужчина умер от полученных травм на месте происшествия. Медики скорой помощи успели доставить в больницу вторую участницу события, которую вскоре перевели в реанимационное отделение, сообщает телеканал "Царьград".

Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков пояснил, что правоохранители осмотрели квартиру местных жителей и покат в трагедии не обнаружено криминальных мотивов.