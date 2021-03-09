Аналитики раскрыли тайну США в «суперопасной зоне» Черного моря

Эксперты The Drive узнали, что за «секретное» оборудование установлено на эсминцах «Дональд Кук» и «Портер» ВМС США.

Аналитики The Drive узнали, что за «секретное» оборудование установлено на эсминцах «Дональд Кук» и «Портер» ВМС США. Речь идет об уникальных средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием AN/SLQ-62. Согласно документам, они предназначены для защиты американских кораблей от российских ракет «Оникс» в Черном море.

В статье исследователи отмечают, что оружие военно-морского флота РФ крайне опасно (ракета «Оникс» способна развивать сверхзвуковую скорость и настигать цель на огромных расстояниях – прим. ред.) и способно превратить все Черное море в «суперопасную для военных судов зону».

«Неудивительно, что информация о том, работает ли новая система РЭБ, или о ее отличиях от других аналогичных средств, не является общедоступной. Однако точно известно, что эти системы должны регулярно модернизироваться,чтобы соответствовать изменяющимся вызовам», – размышляют эксперты The Drive.

Необычная «секретная» установка была замечена обозревателями во время недавней миссии американских эсминцев в Черное море. Оказалось, что система РЭБ разрабатывалась еще с начала прошлого десятилетия. А введена в эксплуатацию ориентировочно в 2015 году. По мнению зарубежных экспертов, в будущем AN/SLQ-62 должны появиться и на других военных кораблях США.