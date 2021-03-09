Бывший полицейский из Москвы получил три года условно за выстрел в школьницу

Симоновский суд столицы вынес приговор экс-сотруднику МВД, который прострелил ногу несовершеннолетней местной жительнице из травматического оружия.

Симоновский суд столицы вынес приговор экс-сотруднику МВД, который прострелил ногу несовершеннолетней местной жительнице из травматического оружия.

Мужчину признали виновным в уголовном деле по ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия". Помимо ограничения свободы на три года, фигуранта лишили права работать в правоохранительных органах на аналогичный период, сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, нападение на 13-летнюю школьницу произошло в декабре 2020 года возле дома, расположенного на Судостроительной улице. В момент происшествия мужчина был в гражданской одежде. Его пригласили в гости родственники пострадавшей. После инцидента злоумышленника уволили из полиции.