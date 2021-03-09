Вассерман объяснил, почему у Донбасса нет шансов жить с Украиной

Степень интеграции Донбасса в состав Украины за постсоветское время сильно сократилась и теперь этот регион нужен Киеву гораздо меньше чем России.

Степень интеграции Донбасса в состав Украины за постсоветское время сильно сократилась и теперь этот регион нужен Киеву гораздо меньше чем России.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал известный российский телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам аналитика, экономики Донецкой, Луганской и Ростовской областей были ориентированы друг на друга и работали синхронно еще в составе Российской империи. Во времена Советского союза такое положение дел сохранилось, и окончательно разрушить экономические связи между регионами не удалось даже после распада СССР.

«Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день. Украине Донбасс нужен в значительно меньшей степени», — считает Вассерман.

На Украине же в постсоветское время была уничтожена значительная часть производственных отраслей, взаимодействовавших с Донбассом. В то же время продукция Донбасса осталась востребована за пределами Украины и теперь она идет на Запада транзитом через украинскую территорию.

«Исходя из этого, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины», — заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, ранее Вассерман прокомментировал обострение военного конфликта в Донбассе, ответив, что это произошло в результате вступления Джо Байдена в должность президента США.

К власти в Соединенных Штатах Америки по словам аналитика, пришли глобализаторы, которые стремятся к тому, чтобы подавить «всякое разнообразие».

Россия и русская цивилизация, по мнению команды Байдена, является «главным врагом» США и поэтому подлежит уничтожению. Именно с этой целью. Запад и провоцирует войну внутри русского большинства среди украинских граждан, чтобы превратить это большинство в антирусское, считает Вассерман.