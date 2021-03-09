Тренер Алексей Мишин поностальгировал о начале отношений с женой-фигуристкой

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как добивался свою будущую супругу Татьяну.

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как добивался свою будущую супругу Татьяну.

Избранница Мишина также была профессиональной фигуристкой. Пара познакомилась в Санкт-Петербурге, куда Татьяна переехала тренироваться из Москвы.

Разница в возрасте влюбленных составляла 14 лет, но это не помешало тренеру добиться подопечной. Фигурист признается, что будущая супруга не сразу ответила ему взаимностью. Она была "словно из мрамора или гранита" — недоступной.

В конце концов Мишин сумел доказать избраннице, что его чувства и намерения к ней серьезны. Впоследствии Татьяна и Алексей поженились, рассказали супруги в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".