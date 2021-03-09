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15:22   9 Марта 2021
Спорт

Тренер Алексей Мишин поностальгировал о начале отношений с женой-фигуристкой

Тренер Алексей Мишин поностальгировал о начале отношений с женой-фигуристкой

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как добивался свою будущую супругу Татьяну.

Избранница Мишина также была профессиональной фигуристкой. Пара познакомилась в Санкт-Петербурге, куда Татьяна переехала тренироваться из Москвы.

Разница в возрасте влюбленных составляла 14 лет, но это не помешало тренеру добиться подопечной. Фигурист признается, что будущая супруга не сразу ответила ему взаимностью. Она была "словно из мрамора или гранита" — недоступной.

В конце концов Мишин сумел доказать избраннице, что его чувства и намерения к ней серьезны. Впоследствии Татьяна и Алексей поженились, рассказали супруги в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".

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#фигурное катание #Судьба человека #Алексей Мишин

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