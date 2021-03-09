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15:08   9 Марта 2021
Происшествия

Костромич растлевал маленьких девочек в своей квартире

Костромич растлевал маленьких девочек в своей квартире

Мужчину задержали в Костроме в первых числах марта. Он подозревается в растлении несовершеннолетних, который он заманил в себе домой.

По данным МВД, подозреваемый на одной из улиц города увидел малолетних девочек, и, угрожая им лишением свободы, заманил в свою квартиру. После этого он начал выполнять действия сексуального характера, требуя от детей, чтобы они смотрели на него.

Мужчину оперативно задержали, однако от дачи показаний он отказался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Суд принял сторону следствия и прокуратуры и костромчанина отправили в СИЗО.

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