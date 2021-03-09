Казанский сотрудник таможенной службы аэропорта арестован за получение взятки

Инспектор таможни аэропорта обнаружил у пассажирки рейса Казань — Стамбул незадекларированные наличные деньги. Получив взятку в 300 долларов, он закрыл глаза на этот факт.

Инспектор таможни аэропорта обнаружил у пассажирки рейса Казань — Стамбул незадекларированные наличные деньги. Получив взятку в 300 долларов, он закрыл глаза на этот факт.

Московский районный суд Казани признал сотрудника таможенной службы виновным в получении взятки в размере 300 долларов США от пассажирки международного рейса. Следствием установлено, что мужчина обнаружил сумму более 10 тыс. долларов у пассажирки, вылетающей в Турцию. В таможенной декларации эти наличные денежные средства указаны не были. Вместо того, чтобы составить акт досмотра, инспектор принял взятку от туристки и скрыл незаконное перемещение денег через границу. Видео преступления попало на камеры внутреннего наблюдения аэропорта.

На допросах 42-летний подозреваемый признал свою вину частично, сообщив, что взял не 300, а 100 долларов у пассажирки рейса. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде лишения свободы сроком на два месяца. Следствием ведутся проверки по выявлению схожих эпизодов в служебной деятельности арестованного.