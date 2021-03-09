Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Активистки движения за права женщин вышли на мирное шествие, которое перетекло в столкновения с полицейскими.

Старая испанская поговорка гласит: «Когда ты молчишь, ты выглядишь красивее». В Международный женский день феминистки из Мексики решили не руководствоваться устоями и заявить о себе во весь голос. Пока женщины в других частях света принимали цветы и комплименты, фем-активистки в Мехико 8 марта поджигали полицейских и избивали прохожих.

«Мы, феминистки, решили, что мы не выглядим лучше, когда молчим, потому что, когда мы молчим, никто нас не видит и никто нас не слушает», — цитирует местную активистку Марикрус Окампо газета The Guardian.

В угоду равноправию

Изначально «марш солидарности в борьбе за равные права и против насилия и дискриминации» должен был протий мирно, однако через несколько часов после начала шествия феминистки дошли до Национального дворца в центре мексиканской столицы. По указу президента страны Андреса Мануэля Лопес Обрадора, полицейские выстроили вокруг здания ограждения, чтобы не допустить случаев вандализма. Активисткам это не понравилось.

Когда участницы марша увидели заграждения и сотрудников правопорядка, они пришли к выводу, что «президент Мексики их боится», сообщает The Guardian. Стена, которая должна была защищать государственную собственность от посягательств вандалов, «послужила провокацией» для митингующих: они набросились на полицейских и попытались силой пробить себе дорогу к Национальному дворцу.

«Мы хотим, чтобы он [Лопес Обрадор] защищал нас так же, как он защищает эти здания», — сообщила 19-летняя мексиканка с исконно русским именем Ваня Паласиос.

Сотрудник полицейского управления Мехико Марсел Фигеро заявил, что за весь день от рук радикальных сторонниц движения за права женщин пострадало 62 офицера и 19 гражданских лиц. Под горячую руку попали не только мужчины: с щитами против феминисток выступили и представительницы слабого пола, состоящие в рядах сотрудников правопорядка.

Защитники Национального дворца в целях безопасности вышли против протестующих без табельного оружия, чем те поспешили воспользоваться. Полицейских обливали краской и специальной горючей смесью, которую сразу же поджигали. Против 20 тысяч участников марша оборону держали две с половиной тысячи женщин-полицейских.

Violent feminists scream with joy when one of their own runs up to a line of police, pours gasoline over them and tries to murder them by setting them on fire today in #Mexico on #InternationalWomensDay . pic.twitter.com/eAPihVFirb — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 9, 2021

Журналистов, освещавших беспорядки, сторонницы равноправия разделили на две категории: тех, кто пытался поймать в объектив камеры «полицейский произвол», и тех, кто снимал поджоги и избиения очевидцев. Последних протестующие сразу же выталкивали из толпы и отбирали у них камеры. По данным Министерства общественной безопасности Мехико, оператор одного из местных телеканалов получил травмы от ударов цепью и молотком.

Причина недовольства

Мирное шествие, которое позже перетекло в столкновения с полицейскими, было приурочено к Международному женскому дню, однако катализатором для подобных настроений среди феминисток послужил недавний скандал с президентом Лопесом Обрадором. За несколько недель до этого он в открытую поддержал Феликса Сальгадо Македонио — кандидата на пост губернатора мексиканского штата Герреро от правящей партии «Движение национального возрождения».

Македонио дважды обвиняли в изнасиловании без каких-либо доказательств. Одна из женщин заявила, что политик напал на нее в 2016 году, а другая рассказала про стала жертвой политика в 1998 году. Прокуратура отказалась возбуждать дела по этим показаниям из-за «истечения срока давности».

Также феминисток разозлил тот факт, что 8 марта Македонио в своем Twitter поздравил женщин с праздником и выразил восхищение слабым полом.

«Мое уважение и восхищение женщинами нашего штата, Мексики и всего мира. Да здравствуют женщины!», — написал кандидат на пост губернатора Герреро.

Hoy, que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer. Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado, México y todo el mundo. ¡Que vivan las mujeres! — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) March 8, 2021

После того, как президент Обрадор поддержал Македонио, он тоже впал в немилость борцов за права женщин. Фемактивистки припомнили ему и сокращение финансирования детских садов Мексики, и игнорирование проблемы домашнего насилия в стране на протяжении нескольких лет. Ограждения вокруг Национального дворца протестующие исписали именами женщин, убитых «на почве ненависти по половому признаку».

Сам президент в официальном обращении подтвердил, что женщины «имеют право протестовать», но также добавил, что «многие люди используют насилие как форму протеста и бросают бутылки с зажигательной смесью, и мы не хотим, чтобы кто-то пострадал».