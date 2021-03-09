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15:21   9 Марта 2021
Весь мир

Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Старая испанская поговорка гласит: «Когда ты молчишь, ты выглядишь красивее». В Международный женский день феминистки из Мексики решили не руководствоваться устоями и заявить о себе во весь голос. Пока женщины в других частях света принимали цветы и комплименты, фем-активистки в Мехико 8 марта поджигали полицейских и избивали прохожих.

«Мы, феминистки, решили, что мы не выглядим лучше, когда молчим, потому что, когда мы молчим, никто нас не видит и никто нас не слушает», — цитирует местную активистку Марикрус Окампо газета The Guardian.

В угоду равноправию

Изначально «марш солидарности в борьбе за равные права и против насилия и дискриминации» должен был протий мирно, однако через несколько часов после начала шествия феминистки дошли до Национального дворца в центре мексиканской столицы. По указу президента страны Андреса Мануэля Лопес Обрадора, полицейские выстроили вокруг здания ограждения, чтобы не допустить случаев вандализма. Активисткам это не понравилось.

Когда участницы марша увидели заграждения и сотрудников правопорядка, они пришли к выводу, что «президент Мексики их боится», сообщает The Guardian. Стена, которая должна была защищать государственную собственность от посягательств вандалов, «послужила провокацией» для митингующих: они набросились на полицейских и попытались силой пробить себе дорогу к Национальному дворцу.

«Мы хотим, чтобы он [Лопес Обрадор] защищал нас так же, как он защищает эти здания», — сообщила 19-летняя мексиканка с исконно русским именем Ваня Паласиос.

Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Сотрудник полицейского управления Мехико Марсел Фигеро заявил, что за весь день от рук радикальных сторонниц движения за права женщин пострадало 62 офицера и 19 гражданских лиц. Под горячую руку попали не только мужчины: с щитами против феминисток выступили и представительницы слабого пола, состоящие в рядах сотрудников правопорядка.

Защитники Национального дворца в целях безопасности вышли против протестующих без табельного оружия, чем те поспешили воспользоваться. Полицейских обливали краской и специальной горючей смесью, которую сразу же поджигали. Против 20 тысяч участников марша оборону держали две с половиной тысячи женщин-полицейских.

Журналистов, освещавших беспорядки, сторонницы равноправия разделили на две категории: тех, кто пытался поймать в объектив камеры «полицейский произвол», и тех, кто снимал поджоги и избиения очевидцев. Последних протестующие сразу же выталкивали из толпы и отбирали у них камеры. По данным Министерства общественной безопасности Мехико, оператор одного из местных телеканалов получил травмы от ударов цепью и молотком.

Причина недовольства

Мирное шествие, которое позже перетекло в столкновения с полицейскими, было приурочено к Международному женскому дню, однако катализатором для подобных настроений среди феминисток послужил недавний скандал с президентом Лопесом Обрадором. За несколько недель до этого он в открытую поддержал Феликса Сальгадо Македонио — кандидата на пост губернатора мексиканского штата Герреро от правящей партии «Движение национального возрождения».

Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Македонио дважды обвиняли в изнасиловании без каких-либо доказательств. Одна из женщин заявила, что политик напал на нее в 2016 году, а другая рассказала про стала жертвой политика в 1998 году. Прокуратура отказалась возбуждать дела по этим показаниям из-за «истечения срока давности».

Также феминисток разозлил тот факт, что 8 марта Македонио в своем Twitter поздравил женщин с праздником и выразил восхищение слабым полом.

«Мое уважение и восхищение женщинами нашего штата, Мексики и всего мира. Да здравствуют женщины!», — написал кандидат на пост губернатора Герреро.

После того, как президент Обрадор поддержал Македонио, он тоже впал в немилость борцов за права женщин. Фемактивистки припомнили ему и сокращение финансирования детских садов Мексики, и игнорирование проблемы домашнего насилия в стране на протяжении нескольких лет. Ограждения вокруг Национального дворца протестующие исписали именами женщин, убитых «на почве ненависти по половому признаку».

Феминистки Мехико отметили 8 марта поджогами и избиениями полицейских

Сам президент в официальном обращении подтвердил, что женщины «имеют право протестовать», но также добавил, что «многие люди используют насилие как форму протеста и бросают бутылки с зажигательной смесью, и мы не хотим, чтобы кто-то пострадал».

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#мексика #протесты #феминизм

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