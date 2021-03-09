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14:29   9 Марта 2021
Политика

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о борьбе с экстремизмом в Сети

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о борьбе с экстремизмом в Сети

Депутаты Государственной думы РФ приняли в I чтении законопроект, который предусматривает блокировку данных с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Законодательная инициатива направлена на ограничение распространения информации, в которой содержится оправдание или обоснование запрещенной на территории страны деятельности.

Плюс ко всему принятие закона может позволить блокировать цифровые ресурсы, которые тиражируют материалы экстремистского и террористического характера в интернете.

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#госдума #закон #экстремизм

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