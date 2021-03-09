14:29 9 Марта 2021Политика
Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о борьбе с экстремизмом в Сети
Депутаты Государственной думы РФ приняли в I чтении законопроект, который предусматривает блокировку данных с оправданием экстремистской и террористической деятельности.
Депутаты Государственной думы РФ приняли в I чтении законопроект, который предусматривает блокировку данных с оправданием экстремистской и террористической деятельности.
Законодательная инициатива направлена на ограничение распространения информации, в которой содержится оправдание или обоснование запрещенной на территории страны деятельности.
Плюс ко всему принятие закона может позволить блокировать цифровые ресурсы, которые тиражируют материалы экстремистского и террористического характера в интернете.