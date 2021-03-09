В России отметили необходимость создания аналогов зарубежных соцсетей

Создание российских аналогов популярных зарубежных интернет-платформ является необходимостью на сегодняшний день, считает член СПЧ Игорь Ашманов.

Создание российских аналогов популярных зарубежных интернет-платформ является необходимостью на сегодняшний день, считает член СПЧ Игорь Ашманов.

По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, России нужны собственные соцсети, которые смогут стать аналогами для популярных иностранных платформ. При этом необходимо не только разрабатывать технологические замены, но и переносить туда бизнес-модели.

"То есть, условно говоря, YouTube продолжает не слушаться, заблокировать мы его не можем, у нас нет инструмента, который мог бы повлиять на его желание исполнять наши законы. Если в Европе у YouTube есть представительство, и он там довольно сильно представлен, поэтому европейцы регулируют деньгами это дело, пытаются, по крайней мере, то у нас по сути ничего этого нет", — сказал Ашманов.

Он подчеркнул, что закрыть YouTube не получится, так как в России нет своего аналога, причем не сколько технологического, а самой бизнес-модели, которая помогает многим людям зарабатывать.