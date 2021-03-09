14:19 9 Марта 2021Политика
Представитель Кремля назвал KPI единственным ограничением для несменяемости власти
Эффективная работа глав регионов РФ является естественным ограничением для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Эффективная работа глав регионов РФ является естественным ограничением для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, управленцы занимают соответствующие должности на протяжении долгого времени, благодаря эффективной работе.
"Если работа идет плохо и результаты плохие, будешь ты выбираться — не будешь, тебя не выберут, и наоборот", — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о возможных кибератаках США.