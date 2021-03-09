Представитель Кремля назвал KPI единственным ограничением для несменяемости власти

Эффективная работа глав регионов РФ является естественным ограничением для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эффективная работа глав регионов РФ является естественным ограничением для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, управленцы занимают соответствующие должности на протяжении долгого времени, благодаря эффективной работе.

"Если работа идет плохо и результаты плохие, будешь ты выбираться — не будешь, тебя не выберут, и наоборот", — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о возможных кибератаках США.