Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:19   9 Марта 2021
Политика

Представитель Кремля назвал KPI единственным ограничением для несменяемости власти

Представитель Кремля назвал KPI единственным ограничением для несменяемости власти

Эффективная работа глав регионов РФ является естественным ограничением для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, управленцы занимают соответствующие должности на протяжении долгого времени, благодаря эффективной работе.

"Если работа идет плохо и результаты плохие, будешь ты выбираться — не будешь, тебя не выберут, и наоборот", — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о возможных кибератаках США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #песков #KPI

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров