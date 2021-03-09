Подмосковный военно-патриотический центр "Авангард" принял третью смену учащихся

Тысячи школьников из Подмосковья пройдут обучение в Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в Одинцове. Подростки освоят как ратное дело, так и программирование роботов.

Тысячи школьников из Подмосковья пройдут обучение в Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в Одинцове. Подростки освоят как ратное дело, так и программирование роботов.

Центр "Авангард" принял уже третью смену учащихся. Церемонию открытия смены посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, как передал телеканал "360".

В центр уже приехали сотни старшеклассников, режим которых расписан поминутно: тренажеры для освоения управления тяжелой техникой, симуляторы парашютных прыжков, тир и спорткомплекс с велосипедной трассой, лыжней и стрельбищем. Здесь же подростки научатся программировать роботов и моделировать условия боя в виртуальной реальности.

"В планах этого года — дополнительное строительство еще 37 центров", — поделился Шойгу.

"Авангард" — крупнейший центр, созданный с использованием современных технологий обучения. Программа подготовки рассчитана на подростков в возрасте от 15 до 17 лет, все учащиеся приезжают сюда добровольно, а абитуриентов отбирают на конкурсной основе.