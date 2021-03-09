Российские депутаты поддержали проект о сроках полномочий мировых судей

Государственная дума РФ одобрила законопроект, который предполагает корректировку сроков полномочий мировых судей. Документ принят во втором чтении.

Государственная дума РФ одобрила законопроект, который предполагает корректировку сроков полномочий мировых судей. Документ принят во втором чтении.

Мировой судья, в соответствии с поправками, в первый раз может быть назначен на три года. Повторное пребывание на этом посту предусматривает отмену ограничения срока полномочий.

Законопроект прошел первое чтение в июне 2019 года. Изначальный вариант документа не подразумевал определенный срок полномочий мировых судей.