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14:13   9 Марта 2021
Политика

Российские депутаты поддержали проект о сроках полномочий мировых судей

Российские депутаты поддержали проект о сроках полномочий мировых судей

Государственная дума РФ одобрила законопроект, который предполагает корректировку сроков полномочий мировых судей. Документ принят во втором чтении.

Мировой судья, в соответствии с поправками, в первый раз может быть назначен на три года. Повторное пребывание на этом посту предусматривает отмену ограничения срока полномочий.

Законопроект прошел первое чтение в июне 2019 года. Изначальный вариант документа не подразумевал определенный срок полномочий мировых судей.

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#госдума #законопроект #судьи

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