Госдума приняла поправки о приоритете Конституции

Государственная дума в первом чтении приняла поправки о приоритете Конституции на территории РФ в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы.

Государственная дума в первом чтении приняла поправки о приоритете Конституции на территории РФ в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предлагает закрепить в трех кодексах приоритет Конституции РФ. Изменения предлагается внести в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы. Новая поправка гласит, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".

Согласно Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров России и противоречащие Основному закону страны, не подлежат исполнению в РФ. Данное правило вступило в силу летом 2020 года после общероссийского голосования по поправкам к конституции. Депутатам рекомендовали рассмотреть поправки на заседании нижней палаты парламента 9 марта.