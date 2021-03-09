Подросток в Кузбассе скатился с горки и погиб в сугробе

СК начал проверку после гибели подростка, тело которого извлекли из сугроба. Перед гибелью мальчик скатился с горки на санках. Друзья не успели его откопать.

СК начал проверку после гибели подростка, тело которого извлекли из сугроба. Перед гибелью мальчик скатился с горки на санках. Друзья не успели его откопать.

Трагический инцидент произошел в Заводском районе города Кемерово 7 марта. Школьник катался на ледянке с горки и упал в глубокий сугроб. Друзья мальчика попытались его откопать самостоятельно, однако это не привело к результату. Тогда подростки обратилась в экстренные службы, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли под снегом 14-летнего мальчика. К этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Полиция организовала проверку. Следователям предстоит установить причину и обстоятельства случившегося.