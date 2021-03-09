Власти Белгородской области "провалили" организацию по вакцинации населения

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на прошлой неделе власти региона плохо отработали иммунизацию населения.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на прошлой неделе власти региона плохо отработали иммунизацию населения.

Белгородская область должна быть готова к кратному увеличению объема поставок вакцины от коронавируса, предупредил администрацию Гладков. Он отметил, что в регионе израсходовали не всю полученную партию препарата. Оставшуюся долю, по каким-то причинам, перенесли для вакцинации на следующую неделю.

Таким образом, в регионе в настоящее время находится 19 тысяч доз вакцины от COVID-19. Гладков добавил, что критичного в данной ситуации ничего нет, однако вакцину нужно использовать максимально, чтобы обеспечение препаратом проходило быстрее.

Напомним, Белгородская область находится на втором месте в ЦФО по темпам вакцинации. От общей численности населения 5,37% жителей области привились от коронавируса.