Власти Белгородской области "провалили" организацию по вакцинации населения
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на прошлой неделе власти региона плохо отработали иммунизацию населения.
Белгородская область должна быть готова к кратному увеличению объема поставок вакцины от коронавируса, предупредил администрацию Гладков. Он отметил, что в регионе израсходовали не всю полученную партию препарата. Оставшуюся долю, по каким-то причинам, перенесли для вакцинации на следующую неделю.
Таким образом, в регионе в настоящее время находится 19 тысяч доз вакцины от COVID-19. Гладков добавил, что критичного в данной ситуации ничего нет, однако вакцину нужно использовать максимально, чтобы обеспечение препаратом проходило быстрее.
Напомним, Белгородская область находится на втором месте в ЦФО по темпам вакцинации. От общей численности населения 5,37% жителей области привились от коронавируса.