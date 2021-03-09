Названы сроки передачи ВМФ России первого серийного атомохода "Новосибирск"

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Новосибирск" будет передана Военно-морскому флоту России в конце 2021 года.

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Новосибирск" будет передана Военно-морскому флоту России в конце 2021 года.

Атомный подводный ракетный крейсер "Новосибирск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") планируется передать Военно-морскому флоту Российской Федерации в конце текущего года — после прохождения государственных и заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно информации источника, атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. В ходе госиспытаний "Новосибирск" должен будет отработать пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

На текущий момент в составе Северного флота находится одна АПЛ проекта 885 К-560 "Северодвинск", а модернизированный вариант атомохода 885М К-561 "Казань" проходит государственные испытания. Также "Севмаш" ведет строительство таких подводных лодок, как "Архангельск", "Красноярск", "Ульяновск", "Пермь", "Владивосток" и "Воронеж".