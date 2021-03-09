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13:43   9 Марта 2021
Армия

Названы сроки передачи ВМФ России первого серийного атомохода "Новосибирск"

Названы сроки передачи ВМФ России первого серийного атомохода "Новосибирск"

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Новосибирск" будет передана Военно-морскому флоту России в конце 2021 года.

Атомный подводный ракетный крейсер "Новосибирск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") планируется передать Военно-морскому флоту Российской Федерации в конце текущего года — после прохождения государственных и заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно информации источника, атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. В ходе госиспытаний "Новосибирск" должен будет отработать пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

На текущий момент в составе Северного флота находится одна АПЛ проекта 885 К-560 "Северодвинск", а модернизированный вариант атомохода 885М К-561 "Казань" проходит государственные испытания. Также "Севмаш" ведет строительство таких подводных лодок, как "Архангельск", "Красноярск", "Ульяновск", "Пермь", "Владивосток" и "Воронеж".

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#вмф рф #севмаш #АПЛ Новосибирск

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