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13:38   9 Марта 2021
Политика

Дмитрий Песков оценил возможную кибератаку США против России

Дмитрий Песков оценил возможную кибератаку США против России

Администрация президента России обеспокоена новостями о возможной кибератаке Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американские издания, ссылаясь на осведомленные источники, ранее написали, что США намерены нанести кибератаки против внутренних систем российского руководства.

Плюс ко всему президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет подписать указ для усиления защиты компьютерных систем американского правительства.

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