Депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект об отмене возрастного ценза для госслужащих

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для чиновников, которых назначает президент Владимир Путин.

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для чиновников, которых назначает президент Владимир Путин.

Инициатива поступила в парламент от российского лидера. Документ предусматривает отмену предельного возрастного ценза для назначаемых президентом гражданских служащих.

Стоит отметить, что сейчас установлен предельный возврат пребывания на гражданской службе — 65 лет.