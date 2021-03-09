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13:36   9 Марта 2021
Политика

Депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект об отмене возрастного ценза для госслужащих

Депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект об отмене возрастного ценза для госслужащих

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для чиновников, которых назначает президент Владимир Путин.

Инициатива поступила в парламент от российского лидера. Документ предусматривает отмену предельного возрастного ценза для назначаемых президентом гражданских служащих.

Стоит отметить, что сейчас установлен предельный возврат пребывания на гражданской службе — 65 лет.

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#госдума #закон #президент

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