Томас Маркл отреагировал на заявление дочери о расизме королевской семьи

Отец герцогини Сассекской считает, что предполагаемое замечание члена королевской семьи о цвете кожи сына Меган Маркл и принца Гарри было глупым.

Отец герцогини Сассекской считает, что предполагаемое замечание члена королевской семьи о цвете кожи сына Меган Маркл и принца Гарри было глупым.

В Сети разгорается новый скандал вокруг Букингемского дворца и жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл. Супруга герцога Сассекского в интервью Опре Уинфри рассказала, что королевская семья лишила ее сына Арчи всех титулов из-за его цвета кожи, намекнув на их расизм. Представители дворца уже заявили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Пока свое мнение высказал отец Маркл.

"Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты", — цитирует Reuters заявление Томаса Маркла.

Принц Гарри и его жена решились на откровенное интервью после того, как в Сети распространилась недостоверная информация. По слухам, Меган Маркл якобы унижала прислугу, когда жила во дворце. Герцогиня опровергла обвинения в свой адрес и поделилась некоторыми подробностями о жизни в Великобритании.