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13:25   9 Марта 2021
Происшествия

Силовики не позволили пензенскому подростку перестрелять одноклассников

Силовики не позволили пензенскому подростку перестрелять одноклассников

Сотрудники полиции пресекли массовое убийство несовершеннолетних. В подготовке к кровавой бойне подозревается 16-летний житель Пензы.

О возможной расправе удалось узнать благодаря самому фигуранту. Подросток был участником одного из пабликов в соцсети. Школьник пожаловался администратору группы, что не пользуется уважением в своем классе. Юноша был возмущен таким положением и решил проучить будущих жертв.

По данным СМИ, школьник рассказал и о том, что для "возмездия" у него есть ружье деда. Порох он собирался достать у дяди. Оперативники МВД задержали злоумышленника. В его доме действительно хранилось то самое оружие. Сейчас в отношении школьника возбуждено дело по статьям о теракте и приготовлении к убийству.

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#убийство #подросток #пенза #ружье

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