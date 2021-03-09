Эскалатор длиной 130 метров установят на станции "Марьина Роща" БКЛ в Москве

Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Протяженность эскалатора составит 130 метров. Также на станции появятся колонны диаметром 2,5 метра, фарфоровые чайники и стальные шары. Открытие "Марьиной Рощи" запланировано на 2022 год. На данный момент уже готова натяжная камера. Из-за сложных геологических условий пришлось вести работы вручную.

Возведение вестибюля подходит к концу, осталось подготовить фундаменты под эскалаторы. На втором этаже объекта расположатся технические помещения, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.