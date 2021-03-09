Ходаковский объяснил, какие факторы отделяют Донбасс от войны

Скорое наступление Украины в Донбассе прогнозировалось уже не раз и сейчас ситуация больше, чем когда-либо, приблизилась к полномасштабной войне. Все причины, по которым военный сценарий развития событий может быть отложен, являются второстепенными.

Скорое наступление Украины в Донбассе прогнозировалось уже не раз и сейчас ситуация больше, чем когда-либо, приблизилась к полномасштабной войне. Все причины, по которым военный сценарий развития событий может быть отложен, являются второстепенными.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал командир бригады «Восток» Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

Киев, по словам собеседника издания, может на время отложить свои агрессивные планы относительно Донбасса, но пока во главе Украины остаются антироссийские силы, военный сценарий развития событий в зоне конфликта по-прежнему неизбежен.

«Я считаю, что лишь несколько второстепенных факторов отделяют нас от эскалации конфликта в Донбассе», — отмечает Ходаковский.

Такими второстепенными факторами, по его словам, могут стать проблемы во взаимоотношениях украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом. Есть и другие менее значительные препятствия, но «главные звезды сошлись» таким образом, что рано или поздно война в Донбассе все же начнется.

Даже весенняя распутица, считает Ходаковский, не сможет удержать украинские вооруженные силы от наступления на позиции республик Донбасса. Этому может поспособствовать тот факт, что территория Луганской и Донецкой народных республик является небольшой по размеру и вся пронизана развитой дорожной сетью. Поэтому уж в самое ближайшее время можно ждать, что украинские силовики развяжут активные военные действия.

При этом эксперт отметил, что в действиях представителей Украины, вовлеченных в переговорный прогресс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе, полностью отсутствует конструктивная составляющая.

«Поведение Украины последнего времени — это не просто тихий саботаж, это откровенная провокация, — отметил Ходаковский. — Участились радикалистские высказывания (экс-президента Украины Леонида) Кравчука, неприемлемые для его статуса переговорщика, и в целом тактика украинской стороны стала откровенно вызывающей».

Подобное поведение представителей Киева является не просто проявлением эмоций, это выполнение задач, поставленных свыше. И эти задачи для Украины гораздо более актуальны, чем достижение мира в Донбассе, уверен эксперт.