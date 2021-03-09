Перенос выборов-2021: что на самом деле стоит за высказыванием Жириновского

Эксперты оценили возможный перенос предстоящих выборов в Госдуму РФ VIII созыва.

В политическое поле России была «выпущена гулять» информация: якобы «в верхах» рассматривают возможность переноса предстоящих в сентябре думских выборов на более ранний срок. И что действующий состав нижней палаты российского парламента свернет работу гораздо раньше, уже в марте.

Что стоит за этими слухами? Это вброс ради прощупывания ситуации? Вероятность такого сценария оценили специалисты в интервью изданию «Политика Сегодня».

Инсайд о будто бы вероятном переносе выборов в ГД ранее озвучил Владимир Жириновский, который предположил, что депутатов Думы распустят в марте. Да, конечно, предводитель либеральных демократов известен своей непредсказуемостью и даже причудами. Но знающие люди говорят, что это – лишь маска, отведенная ему роль.

Как показывает жизнь, именно на Владимире Вольфовиче испытывают уже не первую «новеллу» российского бытия. Идею сначала озвучивает ВВЖ, и если она не жизнеспособна, все можно списать на взбалмошного старика. Если практична – инициативу запускают в дело. Так было, например, при создании федеральных округов. А значит, о переносе выборов можно задуматься…

Напомним, изначально выборы в нижнюю палату парламента РФ проходили в декабре, так как первую Госдуму в современной России избрали 12 декабря 1993 г. Однако в 2016 году день думского голосования сдвинули на третье воскресенье сентября. Идея такого переноса не понравилась оппозиции, даже системной, обычно послушной. Оппозиционеры посчитали, что это на руку «партии власти»: якобы время выбрано специально, чтобы «сушить» явку, когда люди заняты уборкой урожая.

Если про сентябрьскую «сушку» говорили многие, то некоторые пошли дальше, объясняя решение «статистикой» склонности россиян к совершению протестных действий, согласно которой якобы именно от августа к декабрю в обществе увеличивается напряжение.

Как бы то ни было, именно тогда и возник ЕДГ, единый день голосования, который не меняется в России и по сей день. И вот теперь в информационную среду вдруг оказались вброшены слова Жириновского о переносе думских выборов.

И хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успокоил разволновавшиеся СМИ, что Кремль никаких вариаций для сноса дня голосования даже не обсуждает, значит ли это, что вопрос закрыт? Редакция «Политики Сегодня» обратилась с этим вопросом к российским политологам.

Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин был краток. Эксперт сказал, что инсайдерской информацией не обладает, однако предположил, что сентябрь все еще остается актуальной датой.

«Все будет по закону», — заявил он.

Директор по развитию Агентства политического права и управления Алексей Васильев придерживается той же точки зрения:

«Думаю, что переноса выборов в Госдуму не будет. Роспуск депутатов Думы и перенос выборов – это все-таки разные политические процедуры», — отметил специалист.

Политолог Евгений Минченко эту возможность также опроверг.

«Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологическим сообществом России сказала, что перенос – это без шансов. Все пройдет планово. "Единой России" такой вариант не выгоден, у них ожидается проведение праймериз. Я думаю, что с вероятностью 99% переноса выборов не будет», — объяснил свою позицию эксперт.

В свою очередь доктор политических наук Владимир Слатинов, согласившись с коллегами, обосновал ответ развернутой аргументацией. Он заявил, что Владимир Вольфович, действительно, иногда транслирует «какие-то пробные позиции в нормотворчестве», однако порой «озвучивает и собственные фантазии и пожелания». По мнению Слатинова, в данном случае, скорее всего, имеет место именно второй вариант.

Более того, по словам эксперта, нет никаких серьезных оснований для переноса выборов, в первую очередь из-за мобилизационного состояния политической системы в России. По его мнению, добавлять в «уравнение» некие элементы, которые приведут к флуктуациям политической системы и вызовут дополнительную нестабильность совершенно нерационально.

«А потом, и это самое главное, ну а что, собственно, они выигрывают? Самого объекта выигрыша здесь нет. И потому, я думаю, что основные политические стратегии Кремля и главных политических игроков уже завязаны все-таки на сентябрь», — отметил Слатинов.

Он добавил, что, по его мнению, для Кремля сейчас важно раскрутить проект «Справедливая Россия — За правду», который может «откусить» электорат и у КПРФ, и у ЛДПР.

Доктор политических наук отметил, что стратегией правящей партии является фрагментирование избирателей оппозиционного сегмента, чтобы эти партии оказались менее дееспособным с точки зрения представительства в Госдуме. В Кремле не хотят ни чрезмерного усиления КПРФ, ни излишнего усиления ЛДПР.

«На раскрутку Миронова с Прилепиным, их новой партии требуется определенное время. И я думаю, что перенос выборов на более ранний срок будет этим планам препятствовать. Кроме того, мне кажется, что сейчас уже нет той, изначальной ставки на "Новых людей", ставку будут делать и на Партию пенсионеров за социальную справедливость, и на "Родину"», — поделился эксперт.

Слатинов подчеркнул: ставка Кремля на дальнейшую фрагментацию оппозиционного поля остается в силе, однако всем запущенным проектам необходимо время для раскрутки, чему, по мнению специалиста, опять же мог бы помешать перенос выборов.

Он также объяснил желание Жириновского провести выборы в Госдуму раньше назначенного срока. По словам политолога, нынешние рейтинги ЛДПР «довольно приличные», а потому партия Владимира Вольфовича может побороться за второе место с КПРФ, особенно на фоне "чисток" радикального крыла последних.

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, что может помешать «Единой России» взять большинство на предстоящих выборах в Государственную думу.